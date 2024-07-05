Волкова (Соломатина) Вера Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (Соломатина) Вера

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Соломатин Никита

Мать: Соломатина (Заева) Пелагея Яковлевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1899

Сын: Волков Владимир

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Волкова) Ольга (Лёля)

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дементьева (Волкова) Екатерина

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Епифанов (Волкова) Анна Нюра

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1908

Сын: Волков Николай

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: (Волкова) Евдокия

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1913

Сын: Волков Борис

Отец ребёнка: Волков Михаил

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Волкова) Тамара

Отец ребёнка: Волков Михаил

Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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