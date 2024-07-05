Волкова (Соломатина) Вера
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1899
Сын: Волков Владимир
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Волкова) Ольга (Лёля)
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дементьева (Волкова) Екатерина
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Епифанов (Волкова) Анна Нюра
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1908
Сын: Волков Николай
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: (Волкова) Евдокия
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1913
Сын: Волков Борис
Отец ребёнка: Волков Михаил
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Волкова) Тамара
Отец ребёнка: Волков Михаил
Смерть
Неизвестно