(Волкова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Волков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Иванович Фантомас
Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Иванович Фантомас
Смерть
Неизвестно