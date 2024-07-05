(Волкова) Тамара 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Волкова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова (Соломатина) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Иванович Фантомас

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович Фантомас

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Иванович Фантомас

Смерть
Неизвестно

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