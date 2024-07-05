(Волкова) Евдокия 07.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Волкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1911

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова (Соломатина) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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