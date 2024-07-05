(Волкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1911
Отец: Волков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно