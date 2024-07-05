Волков Николай 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова (Соломатина) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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