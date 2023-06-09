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Гроссман Яков Моисеевич

Место рождения

Каховка

Дата рождения

1894

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ВГ
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Место
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Рождение
1894

Отец: Гроссман Мойше Itzko

Мать: Grossman Leiba

Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Гроссман Раиса

Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna

Рождение ребёнка
20.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna

Рождение ребёнка
23.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna

Работа или профессия
Неизвестно
צלם-אומן
Смерть
1954
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область