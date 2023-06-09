Гроссман Яков Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Гроссман Мойше Itzko
Мать: Grossman Leiba
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Гроссман Раиса
Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna
Рождение ребёнка
20.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna
Рождение ребёнка
23.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гроссман Анна Shapsovna
Работа или профессия
Неизвестно
צלם-אומן
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно