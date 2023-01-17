Каховка
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
641Каховка (Балка), мест. вл.при рр. Днепре и Конке.68станов. кварт.238457493Церковь православная 1. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Лесная пристань. Переправа чрез рр. Днепр и Конку в г. Берислав (Херс. губ.). Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
255. Большая Каховка, село бывшее владельческое, при реках Конке и Днепре, дворов 99, жителей 611, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25000Каховкамістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Каховська