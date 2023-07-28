Гроссман (Grossman) Раиса
Место рождения
Дата рождения20.05.1918
Дата смерти31.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1918
Отец: Гроссман Яков Моисеевич
Мать: Гроссман Анна Shapsovna
Рождение ребёнка
Около ?.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zilberg Zigmunt
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
פסנתרנית, מוסיקאית
Смерть
31.01.1975
Похороны
1975