Гроссман (Grossman) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроссман (Grossman) Раиса

Место рождения

Каховка

Дата рождения

20.05.1918

Дата смерти

31.01.1975

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1918

Отец: Гроссман Яков Моисеевич

Мать: Гроссман Анна Shapsovna

Рождение ребёнка
Около ?.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zilberg Zigmunt

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
פסנתרנית, מוסיקאית
Смерть
31.01.1975
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
1975
Пермь, Пермский, Пермский край