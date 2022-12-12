Миронов Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1845
Бракосочетание
03.02.1865
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1871
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Миронов Гаврил (Гаврила) Ильич
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
11.02.1881
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Миронов Петр Ильич
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Евдокия (Авдотья) Ильинична
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Миронов Иван (Иоанн) Ильич
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.1896
Дочь: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Наталия Ильинична
Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно