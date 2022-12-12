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Миронов Илья Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.
Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1845

Отец: Миронов Василий Петрович

Мать: Миронова Матрена Ивановна

Бракосочетание
03.02.1865

Жена: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Миронов Николай Ильич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Миронов Александр Ильич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Миронов Гаврил (Гаврила) Ильич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.02.1881

Жена: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Миронов Петр Ильич

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Евдокия (Авдотья) Ильинична

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Миронов Иван (Иоанн) Ильич

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1896

Дочь: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Миронов Александр Ильич

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Наталия Ильинична

Мать ребёнка: Миронова Фекла Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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