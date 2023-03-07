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Миронов Василий Петрович

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

04.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Миронов Петр Андреевич

Мать: Миронова Пелагея Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Миронов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Миронов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Миронов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1845

Сын: Миронов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.06.1870
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: утонул
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