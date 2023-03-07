Миронов Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти04.06.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Миронов Петр Андреевич
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Миронов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Ульяния Васильевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1845
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1870
Причина смерти: утонул