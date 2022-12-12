Миронова (Великанова) Пелагея Ивановна
Место рожденияАрх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Бракосочетание
17.01.1793
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мария (Марья) Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно