Миронова (Великанова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Великанова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Арх.губерния, Онежский уезд, Подпорожская волость
Бракосочетание
17.01.1793

Муж: Миронов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Миронов Иван Петрович

Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мария (Марья) Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Миронов Василий Петрович

Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Андреевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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