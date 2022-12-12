Миронова (Харитонова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Харитонова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

28.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Миронов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Миронов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Ульяния Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Миронов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1845

Сын: Миронов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
28.08.1876
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости
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