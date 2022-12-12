Миронова (Харитонова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти28.08.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Миронов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Ульяния Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1845
Отец ребёнка: Миронов Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1876
Причина смерти: от старости