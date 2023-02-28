Миронов Александр Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Миронов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Миронов Василий Александрович
Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Миронов Константин Александрович
Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Миронов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Таисия Александровна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
земледелие, рабочий на лесопильных заводах
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно