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Миронов Александр Ильич

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Миронов Илья Васильевич

Мать: Миронова Евдокия Михайловна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Миронов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Миронов Василий Александрович

Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Миронов Константин Александрович

Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Миронов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Таисия Александровна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Лаврентьевна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
земледелие, рабочий на лесопильных заводах
Место жительства
Неизвестно
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Матрена Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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