Миронова (Кирьянова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти31.01.1881
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Кирьянов Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1865
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Миронов Гаврил (Гаврила) Ильич
Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1881
Причина смерти: от простуды