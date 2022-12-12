Миронова (Кирьянова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Кирьянова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

31.01.1881

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Кирьянов Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Миронов Илья Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Миронов Николай Ильич

Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Миронов Александр Ильич

Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Миронов Гаврил (Гаврила) Ильич

Отец ребёнка: Миронов Илья Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
31.01.1881
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от простуды
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