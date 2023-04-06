Бобкова Александра Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Александра Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1905

Сын: Бобков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бобков Иван Александрович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1619 (1905) с Ново-Михайловка, Ново-Богдановка, Судьбодаровка, Александровка, Гавриловка, Слоновка Восприемники: Прокопий Титов Ладыгин, Перова Евдокия Иустинова
Место жительства
Около 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Иван Александрович

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