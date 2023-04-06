Бобкова Александра Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1905
Отец ребёнка: Бобков Иван Александрович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1619 (1905) с Ново-Михайловка, Ново-Богдановка, Судьбодаровка, Александровка, Гавриловка, Слоновка Восприемники: Прокопий Титов Ладыгин, Перова Евдокия Иустинова
Место жительства
Около 1905
Бракосочетание
Неизвестно