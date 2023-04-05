Ладыгин Тит Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смерти27.02.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1877
Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 263 (1877) с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Перов Николай Сергеевич, Ладыгина Александра Дмитриевна
Место жительства
Около 1877
Рождение ребёнка
27.08.1879
Сын: Ладыгин Иван Титович
Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Перов Михаил Антонов, солдатка Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
20.02.1882
Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Перова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
24.01.1886
Сын: Ладыгин Иван Титович
Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Огарков ВИ, Сокольников АС
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка