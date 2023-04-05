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Ладыгин Тит Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1840

Дата смерти

27.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Ладыгин Андрей Титович

Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 263 (1877) с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Перов Николай Сергеевич, Ладыгина Александра Дмитриевна
Место жительства
Около 1877
Рождение ребёнка
27.08.1879

Сын: Ладыгин Иван Титович

Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Перов Михаил Антонов, солдатка Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Ладыгин Прокопий Титович

Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Перова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Ладыгин Иван Титович

Мать ребёнка: Ладыгина Пелагея Николаевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Огарков ВИ, Сокольников АС
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Пелагея Николаевна

Смерть
27.02.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка