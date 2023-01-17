Конюхова (Марвалова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1921
Дата смерти26.06.1977
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921
Отец: Марвалов Василий Дмитриевич
Мать: Марвалова Анна
Рождение ребёнка
11.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конюхов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Конюхов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Конюхов Дмитрий Николаевич
Папа Оли | г. Пошехонье
Смерть
26.06.1977