Конюхова (Марвалова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхова (Марвалова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1921

Дата смерти

26.06.1977

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921

Отец: Марвалов Василий Дмитриевич

Мать: Марвалова Анна

Рождение ребёнка
11.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конюхов Дмитрий Николаевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Конюхов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Конюхов Дмитрий Николаевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Папа Оли | г. Пошехонье
Смерть
26.06.1977
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