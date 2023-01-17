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Конюхов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Аниково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.11.1918

Дата смерти

12.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918

Отец: Конюхов Николай

Мать: Конюхова Александра Матвеевна

Аниково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конюхова Нина Васильевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Конюхов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Конюхова Нина Васильевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Папа Оли | г. Пошехонье
Смерть
12.10.1987
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Пошехонье кладбище у церкви
г. Пошехонье, кладбище у церкви
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