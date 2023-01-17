Конюхов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1918
Дата смерти12.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918
Отец: Конюхов Николай
Рождение ребёнка
11.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конюхова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1945
Сын: Конюхов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Конюхова Нина Васильевна
Папа Оли | г. Пошехонье
Смерть
12.10.1987
Похороны
Неизвестно
Пошехонье кладбище у церкви
г. Пошехонье, кладбище у церкви