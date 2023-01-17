Марвалов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти04.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1912
Сын: Морвалов (morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)
Мать ребёнка: Марвалова Анна
Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Рождение ребёнка
1914
Сын: Марвалов (marvalov) Вениамин (Veniamin Vasilyevich)
Мать ребёнка: Марвалова Анна
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Конюхова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Марвалова Анна
Рождение ребёнка
16.06.1923
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Марвалова Анна
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1928
Дочь: Николаева Фаина
Мать ребёнка: Марвалова Анна
Смерть
04.12.1966
Причина смерти: умер в 85 лет д. Лепетово