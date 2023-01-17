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Марвалов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Лепетово, Соколовская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

04.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Марвалов Дмитрий Михайлович

Мать: Марвалова Ирина Павловна

Лепетово, Соколовская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Морвалов (morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)

Мать ребёнка: Марвалова Анна

Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Рождение ребёнка
1914

Сын: Марвалов (marvalov) Вениамин (Veniamin Vasilyevich)

Мать ребёнка: Марвалова Анна

Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Конюхова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Марвалова Анна

Рождение ребёнка
16.06.1923

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Марвалова Анна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1928

Дочь: Николаева Фаина

Мать ребёнка: Марвалова Анна

Смерть
04.12.1966
Причина смерти: умер в 85 лет д. Лепетово
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