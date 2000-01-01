Морвалов (Morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)
Место рожденияЯрославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Дата рождения1912
Дата смерти26.01.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Марвалов Василий Дмитриевич
Мать: Марвалова Анна
Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Военная служба
Неизвестно
Пошехоно-Володарский РВК, Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Смерть
26.01.1945
Польша