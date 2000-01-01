Морвалов (Morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морвалов (Morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)

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Место рождения

Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

26.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Марвалов Василий Дмитриевич

Мать: Марвалова Анна

Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Военная служба
Неизвестно
Пошехоно-Володарский РВК, Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Смерть
26.01.1945
Польша
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