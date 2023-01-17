Марвалова (Марвалова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Морвалов (morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)
Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич
Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Конюхова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1923
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1928
Дочь: Николаева Фаина
Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь