Марвалова (Марвалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марвалова (Марвалова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Морвалов (morvalov) Дмитрий (Dmitriy Vasilyevich)

Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич

Ярославская обл., Пошехоно-Володарский р-н
Рождение ребёнка
1914

Сын: Марвалов (marvalov) Вениамин (Veniamin Vasilyevich)

Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Конюхова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1923

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1928

Дочь: Николаева Фаина

Отец ребёнка: Марвалов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: болезнь
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