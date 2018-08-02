Конюхов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1945
Дата смерти02.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1945
Папа Оли | г. Пошехонье
Бракосочетание
20.09.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.2018
Причина смерти: Отравление суррогатом
Похороны
Неизвестно
Пошехонье. новое кладбище