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Конюхов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.01.1945

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1945

Отец: Конюхов Дмитрий Николаевич

Мать: Конюхова Нина Васильевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Папа Оли | г. Пошехонье
Бракосочетание
20.09.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.08.2018
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Отравление суррогатом
Похороны
Неизвестно
Пошехонье. новое кладбище
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