Титова (Флегонтова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Флегонтова) Евдокия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Антоновъ Флегонт

Мать: Флегонтова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Титовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Рождение ребёнка
29.10.1833

Дочь: Корнилова Прасковья

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Рождение ребёнка
15.09.1835

Дочь: Титова Ефросинья

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1836

Сын: Титовъ Порфирий

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
?.04.1838

Сын: Титовъ Терентий

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1839

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1840

Сын: Титовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1841

Сын: Титовъ Николай

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Титова Агафья

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1846

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Титовъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Федоръ

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