Титова (Флегонтова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Антоновъ Флегонт
Мать: Флегонтова Ирина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Титовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.10.1833
Дочь: Корнилова Прасковья
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.09.1835
Дочь: Титова Ефросинья
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1836
Сын: Титовъ Порфирий
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
?.04.1838
Сын: Титовъ Терентий
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1839
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1840
Сын: Титовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1841
Сын: Титовъ Николай
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1844
Дочь: Титова Агафья
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1846
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Титовъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Федоръ