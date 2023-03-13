Корнилова (Титова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Титова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1833

Дата смерти

21.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1833

Отец: Титовъ Федоръ

Мать: Титова Евдокия

Бракосочетание
18.07.1854

Муж: Корниловъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
29.03.1856

Дочь: Романова Марья

Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1858

Сын: Николаевъ Корниловъ Семенъ

Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1860

Сын: Корниловъ Николаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.07.1862

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ

Александровка
Смерть
21.04.1863
Александровка
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