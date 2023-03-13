Корнилова (Титова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1833
Дата смерти21.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1833
Отец: Титовъ Федоръ
Мать: Титова Евдокия
Бракосочетание
18.07.1854
Муж: Корниловъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
29.03.1856
Дочь: Романова Марья
Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1858
Сын: Николаевъ Корниловъ Семенъ
Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1860
Сын: Корниловъ Николаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.07.1862
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Корниловъ Евдокимъ
Александровка
Смерть
21.04.1863
Александровка