Романова (Корнилова) Марья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.03.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1856
Отец: Корниловъ Евдокимъ
Мать: Корнилова Прасковья
Александровка
Бракосочетание
10.07.1872
Муж: Романовъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1874
Дочь: Антипина Федосья
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.12.1879
Сын: Романовъ Николай
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
06.01.1884
Сын: Романовъ Георгий
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Романова Наталья
Отец ребёнка: Романовъ Яковъ
Михайловка