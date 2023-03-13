Романова (Корнилова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Корнилова) Марья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1856

Отец: Корниловъ Евдокимъ

Мать: Корнилова Прасковья

Александровка
Бракосочетание
10.07.1872

Муж: Романовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1874

Дочь: Антипина Федосья

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.12.1879

Сын: Романовъ Николай

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Романовъ Георгий

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Романова Наталья

Отец ребёнка: Романовъ Яковъ

Михайловка
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