Романовъ Георгий
Место рожденияАлександровка
Дата рождения06.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1884
Отец: Романовъ Яковъ
Мать: Романова Марья
Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Романовъ Семенъ
Мать ребёнка: Романова Пелагея
село Михайловское
Рождение ребёнка
?.05.1914
Сын: Романовъ Александръ
Мать ребёнка: Романова Пелагея
Рождение ребёнка
07.11.1915
Сын: Романовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Романова Пелагея
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Пелагея