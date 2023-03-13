Романовъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовъ Георгий

Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1884

Отец: Романовъ Яковъ

Мать: Романова Марья

Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Романовъ Семенъ

Мать ребёнка: Романова Пелагея

село Михайловское
Рождение ребёнка
?.05.1914

Сын: Романовъ Александръ

Мать ребёнка: Романова Пелагея

Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Романовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Романова Пелагея

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Пелагея

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