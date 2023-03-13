Антипина (Романова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Романова) Федосья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

26.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1874

Отец: Романовъ Яковъ

Мать: Романова Марья

Александровка
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Антипинъ Михаилъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Антипинъ Федоръ

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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