Антипина (Романова) Федосья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения26.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1874
Отец: Романовъ Яковъ
Мать: Романова Марья
Александровка
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Антипинъ Михаилъ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Антипинъ Федоръ
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ