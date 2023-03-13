Флегонтова (Фадеева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флегонтова (Фадеева) Ирина

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Место рождения

деревни Щеголи

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Фадей Ефимовъ

Мать: Фадеева Татьяна

деревни Щеголи
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Антоновъ Флегонт

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Антонова Прасковья

Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Титова Евдокия

Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1813

Сын: Антоновъ Герасимъ

Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Каратова Настасья Николаева

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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