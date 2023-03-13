Флегонтова (Фадеева) Ирина
Место рождениядеревни Щеголи
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Фадей Ефимовъ
Мать: Фадеева Татьяна
деревни Щеголи
Бракосочетание
02.02.1802
Муж: Антоновъ Флегонт
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Антонова Прасковья
Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Титова Евдокия
Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт
Рождение ребёнка
04.03.1813
Сын: Антоновъ Герасимъ
Отец ребёнка: Антоновъ Флегонт
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Каратова Настасья Николаева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан