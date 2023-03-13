Антоновъ Флегонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоновъ Флегонт

Антоновъ Флегонт

Место рождения

деревни Щеголи

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Антонъ Ивановъ

Мать: Цыганова Марфа

деревни Щеголи
Бракосочетание
02.02.1802

Жена: Флегонтова Ирина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Антонова Прасковья

Мать ребёнка: Флегонтова Ирина

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Титова Евдокия

Мать ребёнка: Флегонтова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
04.03.1813

Сын: Антоновъ Герасимъ

Мать ребёнка: Флегонтова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан