Антоновъ Флегонт
Место рождениядеревни Щеголи
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Антонъ Ивановъ
Мать: Цыганова Марфа
деревни Щеголи
Бракосочетание
02.02.1802
Жена: Флегонтова Ирина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Антонова Прасковья
Мать ребёнка: Флегонтова Ирина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Титова Евдокия
Мать ребёнка: Флегонтова Ирина
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
04.03.1813
Сын: Антоновъ Герасимъ
Мать ребёнка: Флегонтова Ирина