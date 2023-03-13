Антонъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Антоновъ Флегонт

Мать ребёнка: Цыганова Марфа

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Цыганова Марфа

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Цыганова Марфа

деревни Щеголи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Марфа

Смерть
1792
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