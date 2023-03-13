Антонъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Антоновъ Флегонт
Мать ребёнка: Цыганова Марфа
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Цыганова Марфа
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Цыганова Марфа
деревни Щеголи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Марфа
Смерть
1792