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Дарья
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Место рождения
деревни Щеголи
Дата рождения
1787
Пол
Женский
Отец
Антонъ Ивановъ
1746 г.р.
Мать
Цыганова Марфа
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Антонъ Ивановъ
Мать:
Цыганова Марфа
деревни Щеголи
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