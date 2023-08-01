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Хегай Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1958

Отец: Хегай Дмитрий

Мать: Цой Алевтина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1983

Сын: Хегай Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ким Неля Петровна

Рождение ребёнка
25.07.1985

Сын: Хегай Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ким Неля Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1990

Сын: Хегай Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Ким Неля Петровна

Смерть
Неизвестно