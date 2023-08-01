Хегай Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1958
Отец: Хегай Дмитрий
Мать: Цой Алевтина Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1983
Сын: Хегай Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ким Неля Петровна
Рождение ребёнка
25.07.1985
Сын: Хегай Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ким Неля Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1990
Сын: Хегай Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Ким Неля Петровна
Смерть
Неизвестно