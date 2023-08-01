Ким Неля Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1958
Отец: Ким Петр Чанёрович
Мать: Ким Екатерина
Рождение ребёнка
28.02.1983
Сын: Хегай Евгений Александрович
Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.07.1985
Сын: Хегай Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1990
Сын: Хегай Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич