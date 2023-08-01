Ким Неля Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Неля Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1958

Отец: Ким Петр Чанёрович

Мать: Ким Екатерина

Рождение ребёнка
28.02.1983

Сын: Хегай Евгений Александрович

Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.07.1985

Сын: Хегай Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1990

Сын: Хегай Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Хегай Александр Дмитриевич

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