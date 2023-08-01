Цой Алевтина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой Алевтина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.?

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.?

Отец: Цой Григорий

Мать: Старая Амя

Рождение ребёнка
21.01.1958

Сын: Хегай Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Хегай Дмитрий

Рождение ребёнка
23.04.?

Дочь: Хегай Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Хегай Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хегай Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Хегай Дмитрий

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