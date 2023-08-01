Цой Алевтина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.?
Отец: Цой Григорий
Мать: Старая Амя
Рождение ребёнка
21.01.1958
Сын: Хегай Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Хегай Дмитрий
Рождение ребёнка
23.04.?
Дочь: Хегай Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Хегай Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хегай Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Хегай Дмитрий