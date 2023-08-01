Хегай Римма Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХегай Римма Дмитриевна

Хегай Римма Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хегай Дмитрий

Мать: Цой Алевтина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цой Виктория Романовна

Отец ребёнка: Цой Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цой Наталья Романовна

Отец ребёнка: Цой Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цой Михаил Романович

Отец ребёнка: Цой Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цой Роман

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close