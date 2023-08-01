Хегай Римма Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хегай Дмитрий
Мать: Цой Алевтина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цой Виктория Романовна
Отец ребёнка: Цой Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цой Наталья Романовна
Отец ребёнка: Цой Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цой Михаил Романович
Отец ребёнка: Цой Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цой Роман