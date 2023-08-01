Хегай Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1983
Отец: Хегай Александр Дмитриевич
Мать: Ким Неля Петровна
Бракосочетание
17.04.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2007
Дочь: Хегай Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент
Рождение ребёнка
15.10.2011
Дочь: Хегай Яна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент