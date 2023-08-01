Хегай Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хегай Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1983

Отец: Хегай Александр Дмитриевич

Мать: Ким Неля Петровна

Бракосочетание
17.04.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2007

Дочь: Хегай Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
Рождение ребёнка
15.10.2011

Дочь: Хегай Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
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