Хегай Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хегай Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1990

Отец: Хегай Александр Дмитриевич

Мать: Ким Неля Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хегай Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Хегай Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хегай Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Хегай Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хегай Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Хегай Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хегай Ольга

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