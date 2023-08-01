Хегай Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1990
Отец: Хегай Александр Дмитриевич
Мать: Ким Неля Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хегай Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Хегай Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хегай Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Хегай Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хегай Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Хегай Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хегай Ольга