Горох (Остапенко) Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох (Остапенко) Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Остапенко Максим Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1898

Сын: Горох Исаак Иванович

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горох Максим Иванович

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Грищук Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Горох Георгий Иванович

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горох Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1918

Дочь: Негородова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край