Горох (Остапенко) Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Остапенко Максим Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1898
Сын: Горох Исаак Иванович
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Грищук Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1918
Дочь: Негородова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горох Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край