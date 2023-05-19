Горох Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Горох Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1898
Сын: Горох Исаак Иванович
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Место жительства
1899
Поселился в селе Колпаково, пререселившись с семьёй из Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Грищук Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
15.01.1918
Дочь: Негородова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна
Смерть
Около 1955