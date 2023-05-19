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Горох Иван Васильевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Горох Василий

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1898

Сын: Горох Исаак Иванович

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1899
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Поселился в селе Колпаково, пререселившись с семьёй из Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горох Максим Иванович

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Грищук Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Горох Георгий Иванович

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горох Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
15.01.1918

Дочь: Негородова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горох Ксения Максимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1955
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