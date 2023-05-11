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(Горох) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Горох Иван Васильевич

Мать: Горох Ксения Максимовна