Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Горох) Елена Ивановна
(Горох) Елена Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Пол
Женский
Отец
Горох Иван Васильевич
1877 г.р.
Мать
Горох (Остапенко) Ксения Максимовна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Горох Иван Васильевич
Мать:
Горох Ксения Максимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь