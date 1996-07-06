Горох Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти06.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Горох Иван Васильевич
Мать: Горох Ксения Максимовна
Восприемник
18.07.1926
у Александры Митрофановны Грищук
Восприемник
18.07.1926
у Александры Митрофановны Грищук
Работа или профессия
Неизвестно
капитан милиции
Смерть
06.07.1996
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край