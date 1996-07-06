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Горох Георгий Иванович

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

06.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Горох Иван Васильевич

Мать: Горох Ксения Максимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
18.07.1926
у Александры Митрофановны Грищук
Восприемник
18.07.1926
у Александры Митрофановны Грищук
Работа или профессия
Неизвестно
капитан милиции
Смерть
06.07.1996
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край