Скорикова (Осина) Марина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963
Отец: Осин Валентин Федорович
Мать: Осина Нина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1986
Дочь: Эркабаева Алена Владимировна
Отец ребёнка: Скориков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1989
Дочь: Нестерова Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Скориков Владимир Васильевич