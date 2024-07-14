Скорикова (Осина) Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорикова (Осина) Марина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963

Отец: Осин Валентин Федорович

Мать: Осина Нина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скориков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1986

Дочь: Эркабаева Алена Владимировна

Отец ребёнка: Скориков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1989

Дочь: Нестерова Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Скориков Владимир Васильевич

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