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Скориков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорикова Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
29.12.1986

Дочь: Эркабаева Алена Владимировна

Мать ребёнка: Скорикова Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
10.12.1989

Дочь: Нестерова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Скорикова Марина Валентиновна

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