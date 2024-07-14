Скориков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1986
Дочь: Эркабаева Алена Владимировна
Мать ребёнка: Скорикова Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
10.12.1989
Дочь: Нестерова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Скорикова Марина Валентиновна