Нестерова (Скорикова) Кристина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Дмитрий
Рождение ребёнка
03.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий