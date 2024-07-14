Нестерова (Скорикова) Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Скорикова) Кристина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1989

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1989

Отец: Скориков Владимир Васильевич

Мать: Скорикова Марина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Дмитрий

Рождение ребёнка
03.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий

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