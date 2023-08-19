Петрунина (Виногорова) Александра Даниловна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Петрунина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Петрунина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл