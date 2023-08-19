Петрунина (Виногорова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрунина (Виногорова) Александра Даниловна

Петрунина (Виногорова) Александра Даниловна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1912

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Мать: Виногорова Ульяна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Петрунина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1949

Сын: Петрунин Павел Петрович

Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Петрунина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Петрунин Пётр Павлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Пётр Павлович

Смерть
1972
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл