Петрунин Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Петрунина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Петрунина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Виногорова Александра Яковлевна
Смерть
1985