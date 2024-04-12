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Петрунин Пётр Павлович

Место рождения

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1920

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Петрунина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1949

Сын: Петрунин Павел Петрович

Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Петрунина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Петрунина Александра Даниловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Иван Петрович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1985
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