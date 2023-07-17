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Виногорова Ульяна Ивановна

Место рождения

Чкарино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1887

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Чкарино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Степан Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Виногоров Василий Данилович

Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Виногорова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Петрунина (Виногорова) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аппакова (Виногорова) Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Виногорова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Осипович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1948
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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