Виногорова Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виногоров Василий Данилович
Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Виногорова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Петрунина (Виногорова) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аппакова (Виногорова) Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Виногоров Даниил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Виногорова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Осипович
Смерть
1948