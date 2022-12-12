Рамазанова (Гусейнова) Курбан-Патимат Ахмедовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954
Рождение ребёнка
14.10.1972
Дочь: Абдуллаева Наида Османовна
Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович
Рождение ребёнка
07.09.1974
Сын: Рамазанов Рашид Османович
Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович
Рождение ребёнка
29.05.1975
Дочь: Кудуева Саида Османовна
Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно