Рамазанова (Гусейнова) Курбан-Патимат Ахмедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Гусейнова) Курбан-Патимат Ахмедовна

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

20.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954

Отец: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Мать: Гусейнова Фатима Рамазановна

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
14.10.1972

Дочь: Абдуллаева Наида Османовна

Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
07.09.1974

Сын: Рамазанов Рашид Османович

Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович

Рождение ребёнка
29.05.1975

Дочь: Кудуева Саида Османовна

Отец ребёнка: Рамазанов Осман Рамазанович

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Осман Рамазанович

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