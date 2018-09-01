Абдуллаева (Рамазанова) Наида Османовна
Место рождения
Дата рождения14.10.1972
Дата смерти01.09.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1972
Рождение ребёнка
26.09.1999
Дочь: Абдуллаева Марьям Зайнулабидовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид
Рождение ребёнка
06.05.2001
Дочь: Абдуллаева Зумруд Зайнулабидовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид
Рождение ребёнка
20.09.2010
Сын: Абдуллаев Саид Зайнулабидович
Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2018