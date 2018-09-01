Абдуллаева (Рамазанова) Наида Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллаева (Рамазанова) Наида Османовна

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Место рождения

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан

Дата рождения

14.10.1972

Дата смерти

01.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1972

Отец: Рамазанов Осман Рамазанович

Мать: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.09.1999

Дочь: Абдуллаева Марьям Зайнулабидовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид

Рождение ребёнка
06.05.2001

Дочь: Абдуллаева Зумруд Зайнулабидовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид

Рождение ребёнка
20.09.2010

Сын: Абдуллаев Саид Зайнулабидович

Отец ребёнка: Абдуллаев Зайнул-абид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллаев Зайнул-абид

Смерть
01.09.2018
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