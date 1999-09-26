Абдуллаев Зайнул-абид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1999
Дочь: Абдуллаева Марьям Зайнулабидовна
Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна
Рождение ребёнка
06.05.2001
Дочь: Абдуллаева Зумруд Зайнулабидовна
Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна
Рождение ребёнка
20.09.2010
Сын: Абдуллаев Саид Зайнулабидович
Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна
Бракосочетание
Неизвестно