Абдуллаев Зайнул-абид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллаев Зайнул-абид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1999

Дочь: Абдуллаева Марьям Зайнулабидовна

Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна

Рождение ребёнка
06.05.2001

Дочь: Абдуллаева Зумруд Зайнулабидовна

Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна

Рождение ребёнка
20.09.2010

Сын: Абдуллаев Саид Зайнулабидович

Мать ребёнка: Абдуллаева Наида Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллаева Наида Османовна

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