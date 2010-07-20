Гусейнова (Суллуева) Фатима Рамазановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1927
Дата смерти20.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927
Отец: Суллуев Рамазан
Мать: Суллуева Сахи
Рождение ребёнка
20.07.1954
Дочь: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Рождение ребёнка
22.06.1956
Дочь: Дибирова Айшат Ахмедовна
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Гусейнов Нурмагомед Ахмедович
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Рождение ребёнка
25.10.1962
Дочь: Гусейнова Жульяна Ахмедовна
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Рождение ребёнка
15.01.1964
Сын: Гусейнов Рамазан Ахмедович
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Рождение ребёнка
26.09.1966
Сын: Гусейнов Магомед Ахмедович
Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Смерть
20.07.2010
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан