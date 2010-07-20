Гусейнова (Суллуева) Фатима Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнова (Суллуева) Фатима Рамазановна

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

20.07.1927

Дата смерти

20.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927

Отец: Суллуев Рамазан

Мать: Суллуева Сахи

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
20.07.1954

Дочь: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1956

Дочь: Дибирова Айшат Ахмедовна

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Гусейнов Нурмагомед Ахмедович

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Рождение ребёнка
25.10.1962

Дочь: Гусейнова Жульяна Ахмедовна

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Рождение ребёнка
15.01.1964

Сын: Гусейнов Рамазан Ахмедович

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Рождение ребёнка
26.09.1966

Сын: Гусейнов Магомед Ахмедович

Отец ребёнка: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Смерть
20.07.2010
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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